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Portekiz'de orman yangını durduruldu

Ülkede 3 gündür devam eden yangın, bugün kontrol altına alındı.

İHA | 23.07.2019 - 17:53..
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Portekiz’in Castelo Branco bölgesinde, cumartesi günü 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, daha yeni yangını kontrol altına alabildi.

Portekiz'de orman yangını durduruldu

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bugüne kadar 41 kişi acil servise başvururken, 1 kişinin de durumunun ağır olduğu belirlendi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi, 8 bin 500 hektar alanın yandığını açıkladı. Portekiz Sivil Savunma departmanı bölgedeki köylerin önlem olarak boşaltıldığını ve bazı evlerin yıkıldığını kaydetti.

Portekiz'de orman yangını durduruldu

"YALNIZIZ"

Bölge sakini Carlos Martins ise kimsenin yardıma gelmediğini söyleyerek, “Traktörüm, cipim ve evim yandı. Ne polis ne itfaiye, kimse gelmedi. Yalnızız.” diyerek sitem etti.

Portekiz'de orman yangını durduruldu

ANA YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkilerken, birçok ana yol da ulaşıma kapatıldı.

Portekiz'de orman yangını durduruldu

Portekiz'de orman yangını durduruldu

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