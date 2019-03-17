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Portekiz'de uçak düştü: 2 ölü

Portekiz'de CZAW SportCruiser tipi bir uçak düştü. Norte bölgesine bağlı Bragança bölgesine düşen uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 17.03.2019 - 12:05..
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Yerel medya, kazanın yerel saatle 18:00'de Breganca Havaalanı yakınında meydana geldiğini; her ikisi de pilot olan 60 yaşındaki bir işadamı ile yanındaki 26 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

YENİ PİLOT KAZA YAPTI

Bragança Havacılık kulübü, genç pilotun lisansını yeni aldığını ve önümüzdeki hafta işe başlamasının planlandığını duyurdu.

Görgü tanıkları kazının hemen öncesinde uçaktan düşen parçalar gördüklerini; kaza sonrası enkazı bölgesine gittiklerinde ise bir kanadın yaklaşık 150 metre uzakla olduğunu gördüklerini söyledi.

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