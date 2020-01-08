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Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Karayip adası Porto Riko'da yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

AA | 08.01.2020 - 07:36..
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez Garced, deprem sonrası "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

300 BİNDEN FAZLA BİNA SUSUZ VE ELEKTRİKSİZ KALDI

CNN'in haberine göre; meydana gelen hasar nedeniyle 300 bin konut ve iş yerine su verilemediği, adanın güneyinde ise geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

Haberde, adadaki bazı evlerin hasar gördüğü ve tsunami beklenmediği de belirtildi.

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

DÜN DE 5,7'LİK DEPREM YAŞANMIŞTI

Porto Riko'da dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, turistik bir mekan olan Punta Ventana kaya kemeri çökmüştü.

Depremin ardından bazı binalarda ağır hasar oluştuğu, yer yer toprak kaymaları yaşandığı ve geniş bir bölgeye elektrik verilemediği kaydedilmişti.

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem

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