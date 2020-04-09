Porto Rikolu Sendromu nedir

Dövüşme hastalığı olarak bilinen bu sendrom, kişinin geçmişinde yaşadığı bir travma nedeniyle yada başka bir hastalık sonrası ortaya çıkabilir.

PORTO RİKOLU SENDROMU

Bu hastalıkta kişi kendisini kontrol edemez ve sıkıntı yaşadığı en ufak anda karşısındakine vurmaya çalışır.

Bu durumu yaşayan kişiler, çevresindekiler için tehdit unsuru olabilir.

Porto Rikolu sendromu Amok hastalığıyla beraber duyulabilir, fakat bu sendrom kişi de dövme içgüdüsü oluşturduğu için ayrı bir yerde tutulabilir.

İki hastalıkta da benzer ilkeler vardır…

İlk olarak 1953 yılında Fransız psikanalist olan Jacques Lacan tarafından keşfedildiği söylenir.

TEDAVİYE GEÇ KALINMAMASI GEREKİYOR

Hastalığın tedavisinde öncelikle kişi kendindeki bu durumu fark etmelidir.

Kendisini kontrol etmeye çalışmalı, bunun önüne geçebilmek için alanında uzman bir kişiden destek almalıdır.

Eğer tedavi süreci olmazsa kişiler, çevresinde bulunan insanlara ciddi boyutta zararlar verebilir.