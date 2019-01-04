Poşet getiren portakalı götürdü

1 Ocak itibariyle marketlerde alışveriş sonrasında kullanılan poşetler, 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Bu karara vatandaşlardan ilginç bir o kadar da esprili yaklaşımlar gelirken, bir pazar esnafı kampanya yapmaya karar verdi.

VATANDAŞ ŞAŞIRDI

Portakal satan bir esnaf, “10 adet poşet getir, 1 kg portakal götür” kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. Döviz üzerindeki bu yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, pazar esnafının yaptığı kampanyadan oldukça memnun olduğu belirtildi.