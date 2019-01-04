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Poşet getiren portakalı götürdü

Marketlerde 25 kuruşa satılan poşet, pazarcıların işine yaradı. Pazar esnaflarından biri, parayla satılan poşetlerin karşılığında portakal satmaya başladı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 10:27..
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1 Ocak itibariyle marketlerde alışveriş sonrasında kullanılan poşetler, 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Bu karara vatandaşlardan ilginç bir o kadar da esprili yaklaşımlar gelirken, bir pazar esnafı kampanya yapmaya karar verdi.

Poşet getiren portakalı götürdü

VATANDAŞ ŞAŞIRDI

Portakal satan bir esnaf, “10 adet poşet getir, 1 kg portakal götür” kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. Döviz üzerindeki bu yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, pazar esnafının yaptığı kampanyadan oldukça memnun olduğu belirtildi.

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