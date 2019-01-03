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Poşet kullanımında azalma var

1 Ocak günü poşet kullanımı bazı noktalarda yüzde 70'e yakın azalırken, vatandaşlar elleriyle taşımayı tercih etti.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 07:57..
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Poşet kullanımında azalma var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, Bakanlıkça yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının başlamasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, halktan eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkilerin de geldiğini söyledi.

Türk milletinin bilinçli bir toplumun olduğunu ifade eden Varır, konunun daha da anlaşılmasıyla tepkilerin giderek azalacağını düşündüğünü aktardı.

Poşet kullanımında azalma var

"BAZI NOKTALARDA YÜZDE 70'E VARAN AZALMA"

Uygulamanın başlamasından bu yana bazı rakamları elde etmeye başladıklarını belirten Ahmet Varır, şunları kaydetti: "'Daha önce müşteriye yüz birim poşet veriliyordu' denen yerlerde bu rakamın aşağı yukarı 40'a 50'ye düştüğünü görüyoruz. Tabii ki daha az rakamlar da var. Önümüzdeki süreç içerisinde daha da azaldığını göreceğimizi düşünüyoruz. İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu verileri daha sağlıklı hale getirdiğimizde, 10-15 günlük verileri açıkladığımızda daha somut olarak göreceğiz."

Poşet kullanımında azalma var

"POŞETLERDEN KAR ELDE EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ahmet Varır, poşetlerin farklı fiyatlarda satılabileceğini, ancak asgari olarak 25 kuruşa satılması gerektiğini vurgulayarak, "Bakanlığımıza yatırılması gereken bir geri kazanım katılım payı var. Bunun üzerinde bir gelir elde ediliyorsa o fazla gelirin de geri kazanım katılım payı olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına yatırılmasına gerekiyor. Marketlerin poşet üzerinden bir kar elde etmesi söz konusu değil. Böyle bir şeye, getirilen düzenleme müsaade etmiyor." diye konuştu.

"ALDIKLARIMI ELİMLE GÖTÜRÜRÜM DİYORLAR"

Bir markette kasiyer olarak çalışan Aybüke Güneş de uygulamanın başlamasından bu yana vatandaşların ücretli poşeti tercih etmediğini söyledi.

Vatandaşlara "Poşet ister misiniz?" diye sorduğunda "Hayır" cevabını aldığını dile getiren Güneş, "Vatandaşlar, 'Poşet istemiyorum. Aldıklarımı elimle götürürüm, arabam var' diyor. Önceden bir ürün almış, 3-4 tane poşet kullanıyordu. Şimdi öyle değil. Aldıklarını, yanında getirdiği kutu ya da poşetle götürüyor." dedi.

UYGULAMAYI BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Markette alışveriş yapan Neriman Göçmen, uygulamayı beğendiğini ama marketlerde ücretli poşet yerine ücretli file dağıtılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Poşet kullanımında azalma var

Nuriye Özçelik ise uygulamanın iyi yönleri olduğu gibi kötü yönlerinin de bulunduğunu, aldıkları ürünü taşımak için poşet almalarının zorunlu olduğunu söyledi.

Muhammed Güler, ücretli poşet uygulamasını beğenmediklerini vurgulayarak, "İnsanları resmen kazıklıyorlar. Bu uygulama yüzünden toplu poşet aldık. Evde çöp poşeti olarak da kullandığımız için de bu yöntemi seçtik." dedi.

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