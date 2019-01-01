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Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve o görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kişi izleyenleri gülümsetti.

İHA | 01.01.2019 - 23:12..
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Bursa İnegöl’de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak’tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı VİDEO

GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM

Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten Taner  "Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor. Sosyal medyada paylaştım. Beğeni aldı video" dedi.
Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

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