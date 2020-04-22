Postpartum depresyonu nedir

Postpartum depresyonu, 6 haftayı kapsayan ve doğum yapan anneler için lohusa sendromu olarak geçen 40 günlük bir süreçtir.

Bebek doğduktan 1 ya da 3 hafta sonra depresyon süreci başlar.

Depresyon tanısı konan kadınların bazıları, belirtilerini gebelik sırasında yaşamaya başlamış olabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Doğum sonrası depresyona giren anneler, şiddetli duygu değişiklikleri yaşayabilir.

Sevdiklerinden uzaklaşma,

Bebekle bağ kurmakta zorlanma,

İştah kaybı,

Normalden fazla yeme,

Uykusuzluk, çok uyuma,

Değersizlik, utanç, suçluluk ya da yetersizlik duyguları,

Kendine ve bebeğinize zarar verme düşünceleri,

Odaklanma sorunu, günlük işleri yapmakta zorlanma, aşırı ağlama gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir.

POSTPARTUM NEDENLERİ

Hormonal değişimler, uyku kaybı, duygusal sorunlar anneleri etkileyebilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Aile üyeleri arasında depresyon ya da benzeri duygular yaşayan birilerinin olması, eş ile sorunlar, maddi problemler, Bipolar bozukluğu, bir önceki hamilelikte lohusa sendromu yaşamak, emzirmede sorun yaşamak Postpartum riskini yükseltebilir.

TEDAVİ NASIL OLUR

Bu süreçte alanında uzman bir doktordan yardım almak çok önemlidir.

Onun vereceği bilgiler doğrultusunda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Günlük rutin düzeninizi bozmamaya çalışın.

Daha sağlıklı beslenmeye dikkat edin.

Bebeğinize ve kendinize zaman ayırın.

Olumlu düşünün.

Çevrenizde size yardımcı olacak birileriyle yükünüzü paylaşın.