Prag'da Fransız cambazın gösterisi

Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin, 3 milyon Euro’ya Roma’ya transfer oldu.

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Acun Ilıcalı'ya Yunanistan'da sevgi gösterisi

Türk televizyonlarında olduğu gibi Yunan televizyonlarda da eğlence-yarışma programları denince akla ilk gelen isim Acun Ilıcalı, şu sıralar burada tatil yapıyor.