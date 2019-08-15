Prag'da Fransız cambazın gösterisi

Fransız camcaz Tatiana-Mosio Bongonga Çekya'da başlayan Uluslararası Sirk Festivali öncesi 35 metre yükseklikteki ipte yürüyerek muhteşem bir şova imza attı.
BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
Başkent Prag'da bulunan Vltava Nehri üzerinde kurulan 350 metre uzunluğundaki demir ip üzerinde yürüyen Bongonga'nın gösterisini binlerce kişi izledi.
Fransız cambaz 350 metrelik ipin üzerinde yürüdü VİDEO
Ünlü cambaz gösterisi boyunca emniyet ipi kullanmazken, dengeyi sağlamak için yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda bir çubuk kullandı. Bongonga'nın 'bulutlarda yürüyüş' adını verdiği gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.