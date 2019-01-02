Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2019'da 5,6 milyar liralık destek

1 Prematüre üçüzler toprağa verildi Zonguldak'ta prematüre doğan ve 1 gün hayatta kalabilen üçüz bebekler, Türk bayrağına sarılı tabutlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

2 Deyrizor'da YPG yağması Terör örgütü PKK, Türkiye'nin kendilerine yönelik olası operasyonuna karşılık panik halinde. Teröristler bir yandan son hazırlıklarını yaparken diğer yandan da bölgede yağmalama faaliyetlerine başladı

3 3 bin yıllık Kız Kalesi aslına kavuşuyor Van'ın önemli değerlerinden olan 3 bin yıllık Kız Kalesi, yapılan çalışmayla aslına uygun hale getirildi.

4 Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü Zonguldak'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini, boynundan çıkardığı şalı ile örttü.

5 Trabzonspor Tolga Zengin'i almadı Trabzonspor'un Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Tolga Zengin'i transfer edeceği konuşuluyordu. Bordo-mavili takım tercihini altyapıdaki Bahadır Han Güngördü'den yana kullandı.

6 Protez ellere dokunma ve ağrı hissi veren e-deri geliştirildi Mühendisler, el protezine dokunma ve ağrı hissi vermeye yarayan e-deriler üzerinde çalışıyor.