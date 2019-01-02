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Prematüre üçüzler toprağa verildi

Zonguldak'ta prematüre doğan ve 1 gün hayatta kalabilen üçüz bebekler, Türk bayrağına sarılı tabutlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

DHA | 02.01.2019 - 15:45..
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İnağzı Mahallesi'nde yaşayan ve üçüz bekleyen 6 aylık hamile Bestenur Deniz, 31 Aralık'ta evde rahatsızlanması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

HAYATA BİR GÜN TUTUNABİLDİLER

Hemen ameliyata alınan Bestenur Deniz'in üçüz bebekleri alındı. Ancak üçüzler hayata 1 gün tutunabildi. Yaklaşık 4 yıl önce evlenen ve 1 kız çocuğu bulunan Bestenur Deniz ve Ediz Deniz çifti, yeni yıla bebeklerinin ölüm acısıyla girdi.

Üçüzler için dün İnağzı Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Bebeklerin tabutları, Türk bayraklarına sarılarak camiye getirildi. Gözyaşlarını tutumayan baba Ediz Deniz, taziyeleri kabul etti. Bebeklerin cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Prematüre üçüzler toprağa verildi

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