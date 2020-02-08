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Prens Charles'ın Katy Perry’den ilginç isteği

Prens Charles, Katy Perry’den bitkilerine şarkı söylemesini istedi.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 13:02..
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Şarkıcı Katy Perry, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kendisini Hindistanlı Çocukları Koruma Kurumu’na elçi olarak atadığı tanıtım toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu.

"BİTKİLERİME ŞARKI SÖYLE"

Perry, Prens Charles hakkında, “Çok dokunaklı bir ruhu var. O kadar dokunaklı ki bana bitkileriyle konuştuğunu söylkedi ve bitkilerine onun için şarkı söyleyip söyleyemeyeceğimi sordu. Ben de kabul ettim” dedi.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ"

Katy Perry’yi tebrik etmek için kürsüye çıkan Prens Charles, “Perry’ye yapmış olduğu konuşmadan dolayı minnettarım” diyerek şöyle konuştu: "Onunla geçtiğimiz kasım ayında Bombay’de doğum günümde yaptığımız konsey toplantısında tanışmak beni çok mutlu etti. Katy’nin hayırsever tutumu benim için en güzel doğum günü hediyesi oldu. Onun derneğimizin Hindistan Çocuk Elçisi olmayı kabul ettiğini açıklamak benim için gurur verici."

Prens Charles'ın Katy Perry’den ilginç isteği

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