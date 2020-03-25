taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4131
Euro
6.9338
Altın
1616.68
Borsa
88719
Gram Altın
335.103
Bitcoin
42991.2

Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

AA | 25.03.2020 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyada yayılımını sürdüren öldürücü virüs korona, İngitere Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı...

Geçen hafta Kraliçe II. Elizabeth’in, koronavirüs nedeniyle Windsor Kalesi’ne kaçtığı iddia edilmiş, daha sonra saraydan yapılan bir açıklama ile iddialar yalanlanmıştı.

Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Ardından Prens Charles’ın, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı haberleri gündeme gelmişti. Zira Charles, koronavirüs kapan Prens Albert ile yakın zamanda bir araya gelmişti.

Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliaht prensi 71 yaşındaki Charles'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Korona testi pozitif çıkan Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

İlginizi Çekebilir
İspanya'da can kaybı 3 bin 434'e yükseldi
Ülkede, koronavirüs salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.
Mekke ve Medine, karantina bölgesi ilan edildi
Riyad yönetimi, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı.
Bir kişi, koronavirüsü 59 bin kişiye bulaştırabilir
İngiliz doktor, koronavirüs döneminde salgının yayılması konusundaki tehlikeye dikkat çekti.
İran'da ölü sayısı 2 bin 77'ye çıktı
Ülkede son 24 saatte korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak, 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
447
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
69
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
101
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
390
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
164
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
35
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
281
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir