Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyada yayılımını sürdüren öldürücü virüs korona, İngitere Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı...
Geçen hafta Kraliçe II. Elizabeth’in, koronavirüs nedeniyle Windsor Kalesi’ne kaçtığı iddia edilmiş, daha sonra saraydan yapılan bir açıklama ile iddialar yalanlanmıştı.
Ardından Prens Charles’ın, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı haberleri gündeme gelmişti. Zira Charles, koronavirüs kapan Prens Albert ile yakın zamanda bir araya gelmişti.
TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliaht prensi 71 yaşındaki Charles'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Korona testi pozitif çıkan Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.