Bir kişi, koronavirüsü 59 bin kişiye bulaştırabilir

1 Seyahatleri ile ünlü Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Her şey bir rüya ile başladı ve 1600’lerde yaşamış Evliya Çelebi, seyahatleri ile tarihe, edebiyata iz derin izler bıraktı…

2 Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı 25 Mart’ta yeni yaşına giren Buse Varol, ilk doğum günü mesajını eşi Alişan’da aldı.

3 14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, 274 bin lira ceza Sivas’ta koronavirüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye, 274 bin 50 lira para cezası kesildi.

4 Seyahatleri ile ünlü Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Her şey bir rüya ile başladı ve 1600’lerde yaşamış Evliya Çelebi, seyahatleri ile tarihe, edebiyata iz derin izler bıraktı…

5 İspanya'da can kaybı 3 bin 434'e yükseldi Ülkede, koronavirüs salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

6 Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi