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Prens Harry ile Meghan Markle'dan hayır kurumu kararı

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'ye taşınan çift, yeni hayatlarında birtakım kuruluşları faaliyete geçirecek.

Haber Merkezi |
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Prens Harry ile Meghan Markle'dan hayır kurumu kararı

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nin kıdemli üyeliğinden çekilerek, finansal açıdan bağımsız olmak istediklerini söylemişti.

Kraliyet Ailesi'ndeki Sussex Dükü ve Düşesi rollerinden vazgeçen çift, yeni bir hayata başlamak için önce Kanada'ya, daha sonra da ABD'nin Los Angeles kentine taşındı.

YENİ OLUŞUM İÇİNDELER

Prens Harry ve Meghan Markle, Archewell adlı yeni bir kâr amacı gütmeyen organizasyon kurmayı planladıklarını açıkladı.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan hayır kurumu kararı

HAYIR KURUMU, GÖNÜLLÜ HİZMET...

İngiliz basınında yer alan planın detaylarına göre; iki isim, kendi hayır kurumlarını, gönüllü hizmetlerini ve geniş kapsamlı web sitelerini oluşturmak istiyor. Ancak çift, şimdilik tüm dikkatlerini koronavirüs krizine vermiş durumda.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Prens Harry ve Meghan Markle, "Archewell'i başlatmayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan hayır kurumu kararı

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