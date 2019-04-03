Prens Harry ve eşi Markle'ın ortak hesabı

19 Mayıs 2018 tarihinde Prens Harry ile evlenen oyuncu Meghan Markle, evlendikten sonra Sussex Düşesi ünvanını almış ve Instagram'daki hesabını da silmişti.

ORTAK HESAP AÇTILAR

Bir yıldan fazla bir süredir sosyal medyadan uzak duran Markle ve Prens Harry, dün 'SussexRoyal' adında bir sosyal medya hesabı açtı. Bu hesap ise hemen Kensington Sarayı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi kuralları- FOTO GALERİ



ÇİFT KRALİYET YASAKLARINI DELDİ

Açılan yeni hesapla birlikte ise; Prens Harry ve Markle İngiltere Kraliyeti'ne ait kuralları da bir bir çiğnemiş oldu. Çift, Kate ve William çiftinden farklı olarak kendi sosyal medya hesaplarını açarak da bir ilke imza attı.

SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yapılan resmi açıklamada, “Resmi Instagram hesabımıza hoş geldiniz. Bize güç veren çalışmaları, desteklediğimiz işleri, önemli duyuruları ve kilit konulara ışık tutabilme olanağını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz ve @SussexRoyal’e hoş geldiniz. Harry & Meghan.” ifadeleri kullanıldı.

İlk paylaşımda ayrıca bugüne kadar Sussex Dük ve Düşesi'nin birlikte yaptığı geziler de yer aldı.