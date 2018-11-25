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Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

Kensington Sarayı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni aldıkları bu kararı doğruladı.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 13:22..
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19 Mayıs 2018 tarihinde Prens Harry ile dillere destan bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Meghan Markle hakkındaki iddialar o tarihten itibaren bir türlü son bulmadı.

Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

İNGİLİZ ELTİLER ANLAŞAMIYOR

İngiliz basını; bu iddiaların başında ise Meghan Markle'ın Kate Middleton ile anlaşamadığını her fırsatta dile getiriyordu. Ancak bu iddia bir türlü doğrulanmasa da aralarının pek de iyi olmadığı yakın çevreler tarafından biliniyor.

Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

PRENS HARRY VE MARKLE TAŞINMA KARARI ALDI

İngiliz basınında ortaya atılan yeni bir iddia ise İngiliz eltilerinin birbirini sürekli kıskandığı ve anlaşamadığı oldu. Bu nedenle huzursuz günler geçiren 'yeni gelin' Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte taşınma kararı aldı.

Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

10 ODALI MALİKANEYE TAŞINACAKLAR

Sussex Düşesi ve Dükü ilk çocukları dünyaya geldikten sonra, yani gelecek yıl Frogmore Cottage malikanesine taşınacak. Bu ev 10 odalı olarak Prens Harry ve Markle'a hizmet verecek. Kensington Sarayı ise yayınladığı bir açıklamayla bu kararı doğruladı.

Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

NİŞAN FOTOĞRAFLARI BURADA ÇEKİLMİŞTİ

Bilindiği üzere bu malikane daha önce çiftin düğün yemeğini verdiği ve nişan fotoğraflarının çekildiği yer olarak kamuoyundan ilgi toplamıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle taşınıyor

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