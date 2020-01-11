Prens Harry ve Meghan Markle’ın vazgeçtiği Kraliyet geliri

İngiltere Prensi ve Meghan Markle, geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamayla İngiliz Kraliyet Ailesi’nde derin bir krize neden oldu.

Evlendikleri günden beri Kraliyet kurallarına aykırı tavırlarıyla bilinen Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, eşi Prens Harry’yi de bu yönde etkilediği uzun zamandır konuşuluyordu.

Son yaptıkları açıklamayla Kanada-İngiltere hattında sivil bir yaşam süreceklerini açıklayan çift, oğulları Archie'yi de normal bir çocuk olarak büyütmek istediklerini söyledi.

KRALİYET AİLESİ’NDE KÜÇÜLME

Çiftin bundan böyle üst düzey Kraliyet üyesi haklarından ve mali ödeneğinden faydalanmayacakları açıklaması, aile içinde ayrılığı da beraberinde getirdi.

Çıkan haberlerde, bu ayrılığın Kraliyet için sürpriz olmadığı konuşuluyor. İddialara göre Kraliyet Ailesi’nde küçülmeye gitmek isteyen Kraliçe Elizabeth, hükümdarlık soyunu oğlu Prens Charles ve torunu Prens William ve onun ailesiyle sınırlandırmak istiyordu.

Aile içinde büyük gerilime neden olan bu karar sonra Prens Harry ve eşi, ellerini hızlı tutarak bu ayrılığı kendi kararları olarak açıkladı.

YILLIK GELİRLERİ NE KADARDI

Finansal bağımsızlıklarını ilan eden çiftin önceki yıllarda elde ettikleri gelir ise uzun zamandır merak konusuydu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, bu gelirin ayrıntıları belli oldu.

Buna göre çift, Kraliyet ödeneklerinden yıllık 5.5 milyon sterlin kazanıyordu. Bu gelirin yüzde 95’inin Prens Harry’nin babası Prens Charles’ın Galler Prensliği’nden gelen fondan sağlandığı biliniyor.

Geriye kalan yüzde 5’lik kısım ise Kraliçe Elizabeth’in Kraliyet gelirlerinden torunlarına verdiği 5 milyon sterlinden kendine düşen pay.

Çift, son duyurularıyla birlikle bu gelirden vazgeçmiş oldu. Ancak evlendiklerinde Kraliçe Elizabeth tarafından kendilerine hediye edilen ve 2.4 milyon sterlinlik yenileme yapılan Frogmore House’un sahipleri olmaya devam edecekler.

ÇİFTİN KİŞİSEL SERVETLERİ

Bunlara rağmen Prens Harry ve Meghan Markle, hatrı sayılır bir servete sahip. İkilinin toplan 34 milyon sterlinlik birikimleri olduğu biliniyor.

Prens Harry’nin kişisel serveti yaklaşık 30 milyon sterlin. Bu paranın 20 milyon sterlini annesi Prenses Diana’dan kalan miras. 7 milyon sterlini büyük-büyükannesininin kendisine bıraktığı para.

Meghan Markle’ın ise aktrislik kariyerinden alde ettiği 4 milyon sterlin mevcut.

NASIL GEÇİNECEKLER

Kraliyet unvanlarından feragat ettikleri için reklam anlaşmaları yapabilme fırsatına sahip olan çift, sosyal sorumluluk projeleriyle yılda 380 bin sterlin kazanacak. Meghan Markle’ın sahibi olduğu sosyal sorumluluk projesinin blogundan gelen 60 bin strelinlik bir geliri de var.

Ancak bununla sınırlı kalmayacak. İngiliz kaynaklar, çiftin reklam gelirlerinden yıllık 383 milyon sterlin kazanabilecekleri görüşünde.