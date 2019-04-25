Prens Harry yengesiyle Anzak Günü etkinliklerinde

Sadece Yeni Zelanda ve Avustralya'da değil, aynı zamanda İngiltere'de de kutlanan Anzak Günü kutlamalarına bu sene bir yenisi daha eklendi.

ANZAK GÜNÜ'NE BİRLİKTE KATILDILAR

İngiltere'de düzenlenen etkinliğe Cambridge Düşesi Kate Middleton, Sussex Dükü Prens Harry ile birlikte katıldı.

'ARAMIZ İYİ' MESAJI VERDİLER

İngiliz basınında hem Prens kardeşlerin, hem de Middleton- Markle eltilerin aralarının bozuk olduğu söylentileri dolaşıyordu. Ancak etkinlikte Prens ve Middleton'ın aralarının gayet iyi olduğu ve sık sık gülüştüğü görüldü. Bu tavırla Prens Harry ve yengesi her türlü iddiaları yalanlamış oldu.

PRENS WİLLİAM'DAN YENİ ZELANDA SELAMI

Bu arada İngiltere tahtının ikinci varisi Prens William, Anzak Günü kutlamaları için Yeni Zelanda'nın Auckland şehrine gitti. Prens William buradaki etkinlikte Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile de bir araya geldi.

DİKKAT ÇEKEN SELAMLAŞMA

Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırıdaki tutumundan dolayı ilgi çeken ve beğeni toplayan Ardern'in Prens William'ı selamlayış şekli de dikkat çekti.