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Prens Harry'den açıklamalar: Seçeneğim yoktu

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararının ardından ilk kez konuşan Prens Harry, "Başka seçeneğim yoktu." dedi.

İHA | 20.01.2020 - 10:37..
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Güney Afrika'daki AIDS hastası çocuklara yardımda bulunan Sentebale Vakfı'nın etkinliğinde konuşma yapan Prens Harry, "Büyükanneme her zaman en büyük saygı göstereceğim. Ona inanılmaz müteşekkirim. Ailemin geri kalanına, bana ve Meghan'a son aylarda verdiği destek için minnettarım." dedi.

"İNGİLTERE BENİM EVİM"

Prens Harry, konuşması sırasında olayların buraya geldiği için büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Gerçeği paylaşabildiğim kadarıyla benden duymanızı istiyorum. Prens ya da dük olarak değil, Harry olarak konuşuyorum. İngiltere benim evim. Bu asla değişmeyecek." diye konuştu.

Prens Harry'den açıklamalar: Seçeneğim yoktu

"BAŞKA SEÇENEK YOKTU"

Başka bir seçeneklerinin olmadığını aktaran Harry, "Meghan ve ben evlendikten sonra heyecanlandık. Umutluyduk ve hizmet etmek için buradaydık. Bu nedenlerden dolayı bu duruma geldiğimiz için çok üzgünüm. Eşimle verdiğim bir karar bu. Basitçe verdiğim bir karar değil. Aylarca süren görüşmelerin sonunda bu kararı aldık. Her zaman doğruyu yapmadım ama bu kararımla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten başka seçenek yoktu." dedi.

Prens Harry'den açıklamalar: Seçeneğim yoktu

"SİZDEN UZAKLAŞMIYORUZ"

Eşi Meghan Markle ve 8 aylık oğlu için daha huzurlu bir yaşam umduğunu dile getiren Harry, "Çoğunuzun desteğini hissederek büyüdüm. Hayatımda beklediğim aşkı ve mutluluğu bulduğumu görürken Meghan'ı açık kollarla nasıl karşıladığınızı gördüm. Açıklamak istediğim şu ki, sizden uzaklaşmıyoruz. Ülkesini takdir eden aynı adam olarak kalacağım. Kraliçe'ye kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.

Prens Harry'den açıklamalar: Seçeneğim yoktu

KRALİÇE AYRILIK KARARINI ONAYLADI

Öte yandan İngiltere'de Prens Harry ve eşi Markle'ın, Kraliyet ailesinden üst düzey görevlerini bırakacaklarını açıklamasının ardından Kraliçe II. Elizabeth de çiftin kararlarına saygı duyduğunu belirterek, ayrılık kararını onaylanmıştı.

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