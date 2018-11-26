taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2885
Euro
6.0041
Altın
1225.08
Borsa
93003.27
Gram Altın
208.377

Prens Selman Bahreyn'e gitti

Prens Selman Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turunun ikinci durağı Bahreyn'e ulaştı.

AA | 26.11.2018 - 07:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Manama'ya ulaşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa tarafından karşılandı.

KAŞIKÇI'DAN SONRA İLK YURT DIŞI ZİYARETİ BAE'YE OLMUŞTU

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turu kapsamında geçen perşembe Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Suudi Prens Bin Selman üç günlük ziyaretin ardından bu ülkeden ayrılmıştı.

Prens Selman Bahreyn'e gitti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yurt dışı turunun hangi ülkeleri kapsadığı açıklanmadı. Bazı ülkelerde Suudi Veliaht Prens'in olası ziyaretine farklı eylemlerle tepki gösteriliyor.

Prens Selman Bahreyn'e gitti

Prens Selman Bahreyn'e gitti

Prens Selman Bahreyn'e gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

26
Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

25
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

97
Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

20
ABD medyası S-400'leri övdü

ABD medyası S-400'leri övdü

15
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

13
PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir