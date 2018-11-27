Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Cemal Kaşıkçı cinayetine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı cinayetinde bir çok kesimin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tuttuğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yorumunun hatırlatılması üzerine, ''Trump'ın neden böyle dediğini bilemiyorum. Amerikalıların bizim bilmediğimiz başka delilleri olup olmadığını da bilmiyorum. Bir 'belki' bizim için yeterli değil, emin olmalıyız. Daha çok sorular mevcut. Yerelde kimler yardım etti, ceset nerede? Suudi yetkililer bizden bilgi istiyorlar ancak bize bilgi vermiyorlar. Yerel işbirlikçilerin robot resimlerini göndermek istediler. Neden robot resim? Suudiler isimleri biliyorlar zaten.'' ifadelerini kullandı.

PRENS SELMAN'IN BUENOS AİRES'TE GÖRÜŞME TALEBİ

Çavuşoğlu, Selman'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu belirterek, ''Kendisi Erdoğan'a telefonda Buenos Aires'te görüşme imkanını sordu. Erdoğan'ın cevabı 'bakarız' oldu. Şu an için Veliaht Prens ile görüşmemek için bir neden yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

"VÜCUDU PARÇALARKEN MÜZİK DİNLEMELİYMİŞ"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini dile getiren Çavuşoğlu, ''Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyorlar. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç." dedi.

Kaşıkçı'nın neden Türkiye'de öldürüldüğüne ilişkin soruya, Çavuşoğlu, Kaşıkçı'nın ihtiyacı olan belgeyi almak için gittiği konsolosluğun Suudi toprakları sayılması nedeniyle kimsenin onlara bir şey yapamayacaklarının düşünüldüğünü kaydetti.