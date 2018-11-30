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Prens Selman'ın suçluluk psikolojisi bakışlarına yansıdı

G20 zirvesinde Prens Muhammed Bin Selman'ın fotoğraf çekiminden önce Başkan Erdoğan ile Trump'a bakışı dikkat çekti

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 21:47..
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Prens Selman'ın suçluluk psikolojisi bakışlarına yansıdı

G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti  Buenos Aires’te bir araya gelen liderlerin karşılaşma anları ilginç karelere sahne oldu. Türkiye, ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini bir araya getiren zirvede liderlerin Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak gösterilen S. Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a nasıl bir tepki gösterecekleri merak ediliyordu.

TRUMP VE ERDOĞAN’LA GÖZ GÖZE GELEN SELMAN

Liderler G20 aile fotoğrafı çektirmek için, kendilerine daha önce ayrılan yerlere geçerken, bir birlerine nasıl baktıkları objektiflerden kaçmadı.

Fotoğrafın çekileceği stantta yerini ABD lideri Trump ve Başkan Erdoğan’dan önce alan  Prens Muhammed Bin Selman, iki lider geçerken sergilediği yüz ifadesi dikkat çekti.

Prens Selman'ın suçluluk psikolojisi bakışlarına yansıdı

Selman, Trump geçerken  başını hafifçe eğip tebessümle bakarken, Başkan Erdoğan geçişi sırasında gözlerini kaçırdı.

Prens Selman'ın suçluluk psikolojisi bakışlarına yansıdı

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