Prens William istihbarat teşkilatında görev aldı

İngiliz Kraliyeti'nin iki numaralı veliahtı Cambridge Dükü Prens William'la ilgili İngiliz basını ilginç bir iddia ortaya attı.

ÜÇ HAFTA AJANLIK EĞİTİMİ

Basının attığı bu iddiaya göre Prens, üç hafta boyunca istihbarat teşkilatında ajan olarak görev aldı.

İngiltere'de iç istihbarat teşkilatı MI5 olarak adlandırılan bölümün yanı sıra dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik İstihbarat Dairesi'nde (GHCQ) birer hafta ajanlık eğitimi aldığı ortaya çıktı.

BAZI GÖREVLERE BİZZAT KATILDI

Bu görev sırasında Prens özellikle kendisine 'William' denilmesini istedi ve bazı görevlere ajan olarak bizzat katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu durum İngiliz basınında geniş bir yer buldu.

007 JAMES BOND SERİSİNE BENZETİLDİ

Hatta İngiliz basını 007 Bond serisiyle benzerlikler gösteren kareleri kolajlayarak bunları yayınladı.