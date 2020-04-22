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Presbiyopi nedir

Presbiyopi, yaşa bağlı gelişen görme sıkıntısıdır. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkar.

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Presbiyopi nedir

Prespiyopi hastalarında en sık gözlemlenen belirti gazete veya kitap okurken kendilerinden uzaklaştırmalarıdır.

Yakın mesafede dikkat gerektiren işler ile ilgilenirken odaklanmakta ve dikkatlerini toparlamakta zorluk çekerler.

Bir süre kitap veya gazete okuyan presbiyopi hastası, sonrasında uzağı net görmede sıkıntı yaşar.

NEDEN OLUR

Gözümüzün içerisinde, göz bebeğinin tam arkasında, kristal mercek bulunmaktadır. Işığı kırmaya veya yansıtmaya yardımcı olur ve retinaya gönderir. Onu odaklanmaya yarayan bir kamera merceği gibi de düşünebilirsiniz.

Yaşla birlikte kristal mercek esnekliğini yitirir. Bu da gözlerinizin bir zamanlar gençliğinizde olduğu kadar iyi odaklanmasını engeller.

Presbiyopi nedir

TEDAVİ YÖNTEMİ

Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin kendisine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Şu an presbiyopi tedavisi için tüm dünyada en güvenilir yöntem olarak kabul edilen, göz içi multifokal mercek operasyonları ve presbyond lazer tedavileri başarı ile uygulanmaktadır.

Presbiyopi tedavisinde en çok kullanılan yöntem ise gözlüktür. Gözlük tedavisi ile daha net görüş amaçlanırken, aynı zamanda presbiyopi nedeniyle görülen göz ve baş ağrıları da ortadan kalkar.

Gözlüğün yanı sıra kullanılan bir diğer tedavi yöntemi ise lens kullanımıdır. Gözünüzün derecesine uygun olarak doktor reçetesi ile temin ettiğiniz lensleri kullanabilirsiniz.

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