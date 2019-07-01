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Pride nedir

Pride, 28 Haziran 1969’da polisin New York’taki Stonewall Inn’e yapmış olduğu baskının ardından başlatılan direniş eylemlerinin sembolü olarak dünyanın dört bir yanında bahar ve yaz aylarında kutlanır

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Günümüzde örgütlenen LGBTİ hareketleri lobicilik ve sokak yürüyüşleri; sosyal gruplar, destek grupları ve topluluk etkinlikleri; dergiler, filmler ve edebiyat; akademik araştırma ve yazı; ve iş faaliyetleri gibi çok çeşitli siyasî eylemcilik ve kültürel faaliyetlerden oluşmaktadır.

TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN EN KALABALIK YÜRÜYÜŞ

İstanbul LGBTİ+Onur Haftası ilk defa 1993’te Christopher Street Day olarak yapıldı ve o günden bugüne her yıl düzenli olarak kutlanıyor. 2003’ten beri her yıl İstiklal Caddesi’ndeki sokak yürüyüşüyle noktalanan etkinlikler, 2007’den bu yana da uluslararası boyut kazandı. Bugüne kadar 50 bin kişinin üzerinde katılımla, artarak sürekliliğini göstermektedir. Böylece Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de düzenlenen en kalabalık onur yürüyüşü haline gelmiştir.

Her sene haziranın son haftasında yapılan İstanbul LGBTİ+Onur Haftası atölyeler, paneller, partiler ve benzeri bir dizi etkinliklerden oluşur.

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