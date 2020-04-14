Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunuğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"İKİ HAFTA SONRA DÜŞÜŞE GEÇERİZ"

Kısıtlamalı sokağa çıkma yasağı gelmesi gerektiğini belirten Ceyhan, “Eğer kısıtlamalı bir sokağa çıkma yasağı koyarsak ve toplumun yüzde 95’i kurallara uyar evde kalır, zorunlu çalışmak zorunda olan yüzde 5’i dışarıya çıkarsa 10 gün sonra pik noktasına ulaşırız. İki hafta sonra düşüşe geçeriz.” dedi.

"600 BİN CİVARINDA TESPİT EDİLMEMİŞ VAKA VAR"

Çok fazla tespit edilemeyen vaka olduğunu vurgulayan Ceyhan, “Her tespit ettiğimiz vakaya karşı 10 tane tespit edemediğimiz vaka var diye düşünüyoruz. Toplum içinde 600 bin civarında tespit edilmemiş asemptomatik vaka var” ifadesini kullandı.