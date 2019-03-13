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Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 11:15..
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28 Şubat’ta beyin kanaması geçiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi 58 yaşındaki Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Şişli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BERİL DEDEOĞLU KİMDİR

Beril Dedeoğlu, 1961’de Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1986’da, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. 

Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam’ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi’nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunuyor.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde, Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı.

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