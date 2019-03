Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi.

Üniversitenin Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"YERİ DOLDURULAMAZ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na rahmet dileyerek, yakınları ve akademi dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu. Kaybettikleri her ilim insanının dünyada yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktığını anlatan Erdoğan, "Son yıllarda Halil İnalcık, Fuat Sezgin, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına dar-ül bekaya uğurladık." diye konuştu.

"YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ DAHA ÇOK ÇALIŞMA VARDI"

Dedeoğlu'nun görev yaptığı her yerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliği ile sevilen, saygı duyulan bir isim olduğunu dile getiren Erdoğan, "Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmış, önümüzü aydınlatmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, tebliğ, konferans ve röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirmeye gayret etmiştir. Halbuki bizim Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı. Gerçekten Türkiye, özellikle uluslararası ilişkilerle güvenlik politikaları ile ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu." dedi.

"GENÇ YAŞTA BEKLENMEDİK BİR ÖLÜM"

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Uluslararası ilişkiler alanında, ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından Beril Hocamız, genç yaşta beklenmedik şekilde aramızda ayrıldı. Beril Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum." şeklinde konuştu.

"ONUNLA GÜLMEYİ ÖZLEYECEĞİM"

Beril Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş de duygularını şöyle ifade etti:

"12 yaşında ablamı buraya bırakırken babam 'Ablan Galatasaray'a gidiyor' dediği zaman futbolcu olacak zannetmiştim. Onunla geldiğimizde o zaman Fatih Terim oynuyordu. Abla dedim; 'Fatih Terim'i görürsen imza alır mısın?' Onu bu şekilde buradan çıkaracağımız hiç aklıma gelmezdi. Sizler akademik, profesyonel hayatında çok anılarını biliyorsunuz. Ablamın sizlerin bilmediği, örneğin bakanlığını öğrendiği günkü kıyafeti şortu, altında terlikleriyle 'Aa ben bakan oldum galiba' deyişini hala hatırlıyorum. Beni hep onun büyüğü zannederlerdi. Cüssemden herhalde. O benim ablamdı, annemdi, babamdı, arkadaşımdı. Çok ışık veren bir insandı. En çok onunla gülmeyi özleyeceğim. O yüzden ona güle güle diyorum."





FATİH'TE CENAZE TÖRENİ

İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından, Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne götürüldü. Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, oğlu Efe, kızı İlyada ve kardeşi, burada taziyeleri kabul etti.

EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Dedeoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığında defnedildi. Beyin kanaması geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Dedeoğlu, 13 Mart'ta yaşamını yitirmişti.