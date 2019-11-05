Prof. Dr. Erdik: İstanbul'daki altyapı Osaka'da yok

Habetürk TV'de önceki gün Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında 'Depreme dayanıklı binalar nasıl inşa edilir?' konusu konuşuldu.

Programda, deprem yalıtımları, Türkiye'deki olası bir depreme karşı hastanelerin, altyapı ve üstyapıların durumları hakkında görüşler paylaşıldı.

"İSTANBUL'DAKİ EN ZAYIF ALTYAPI ELEKTRİK"

Programın konuklarından biri olan İnşaat ve Deprem Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Erdik önemli açıklamalar yaptı. Erdik, "Türkiye'deki altyapı bugün Avrupa, Amerika ile çok rahat baş eder. İstanbul'daki hemen hemen tüm köprüler elden geçmiştir, güçlendirilmiş. Doğalgaz sistemindeki, koruma sistemi, patlama sistemi bugün Los Angeles'ta Osaka'da yoktur. İstanbul'da altyapı açısından en zayıf olan heralde elektrik sistemidir. Ama o da düzeltilebilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SORUN ÜST GEÇİTLER"

Olası bir depremde en büyük sorunun yol üzerindeki üst geçitler olduğunu belirten Erdik, "Altyapı ile ilgili Türkiye'nin çok büyük bir sorunu olduğunu sanmıyorum. En büyük sorun eğer altyapı diye alırsanız onu, yollar üzerindeki yaya üst geçitleridir. Bunlar maalesef bir kısmı bağış olarak yapılmıştır, çok iyi bir denetim yoktur. Düşünün yani, bir deprem sırasında, saat 5-6 sıralarında bir deprem oldu diyelim çok büyük bir deprem olmasa bile, onlardan bir tanesinin çökmesi bütün yolu bitirir. Gelip onu kaldıracak iş makinesi bulamazsınız. Ulaşamazsınız. Onun dışında genel olarak Türkiye'deki altyapı özellikle İstanbul'da binalardan çok daha iyi durumda." dedi.

Deprem Mühendisleri: Türkiye'deki altyapı Avrupa ve Amerika ile baş eder VİDEO