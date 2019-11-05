taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7322
Euro
6.3813
Altın
1507.21
Borsa
100087.79
Gram Altın
277.794
Bitcoin
54041.53

Prof. Dr. Erdik: İstanbul'daki altyapı Osaka'da yok

İnşaat ve deprem mühendislerinin katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un altyapısının Avrupa ve Amerika ile eşdeğer olduğu söylendi.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 04:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Prof. Dr. Erdik: İstanbul'daki altyapı Osaka'da yok

Habetürk TV'de önceki gün Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında 'Depreme dayanıklı binalar nasıl inşa edilir?' konusu konuşuldu.

Programda, deprem yalıtımları, Türkiye'deki olası bir depreme karşı hastanelerin, altyapı ve üstyapıların durumları hakkında görüşler paylaşıldı.

"İSTANBUL'DAKİ EN ZAYIF ALTYAPI ELEKTRİK"

Programın konuklarından biri olan İnşaat ve Deprem Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Erdik önemli açıklamalar yaptı. Erdik, "Türkiye'deki altyapı bugün Avrupa, Amerika ile çok rahat baş eder. İstanbul'daki hemen hemen tüm köprüler elden geçmiştir, güçlendirilmiş. Doğalgaz sistemindeki, koruma sistemi, patlama sistemi bugün Los Angeles'ta Osaka'da yoktur. İstanbul'da altyapı açısından en zayıf olan heralde elektrik sistemidir. Ama o da düzeltilebilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SORUN ÜST GEÇİTLER"

Olası bir depremde en büyük sorunun yol üzerindeki üst geçitler olduğunu belirten Erdik, "Altyapı ile ilgili Türkiye'nin çok büyük bir sorunu olduğunu sanmıyorum. En büyük sorun eğer altyapı diye alırsanız onu, yollar üzerindeki yaya üst geçitleridir. Bunlar maalesef bir kısmı bağış olarak yapılmıştır, çok iyi bir denetim yoktur. Düşünün yani, bir deprem sırasında,  saat 5-6 sıralarında bir deprem oldu diyelim çok büyük bir deprem olmasa bile, onlardan bir tanesinin çökmesi bütün yolu bitirir. Gelip onu kaldıracak iş makinesi bulamazsınız. Ulaşamazsınız. Onun dışında genel olarak Türkiye'deki altyapı özellikle İstanbul'da binalardan çok daha iyi durumda." dedi.

Deprem Mühendisleri: Türkiye'deki altyapı Avrupa ve Amerika ile baş eder VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Avam Kamarası’nın yeni başkanı İşçi Parti'li

İngiltere'de Avam Kamarası’nın yeni başkanı İşçi Parti'li

3
Bolivya lideri Morales'in helikopteri acil iniş yaptı

Bolivya lideri Morales'in helikopteri acil iniş yaptı

2
Sağanak yağış yine Bodrum'u vurdu

Sağanak yağış yine Bodrum'u vurdu

5
Çin'de alzheimeri tedavi eden ilaç onaylandı

Çin'de alzheimeri tedavi eden ilaç onaylandı

2
Kütahya'da otomobil ile kamyon çarpıştı

Kütahya'da otomobil ile kamyon çarpıştı

0
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

1
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir