Prof. Nevzat Tarhan’dan, Hz. Mevlana ile Aile Terapisi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mesnevî’de yer alan 46 hikâyeyi aile terapisi bağlamında değerlendirerek ele aldığı bu özgün çalışmasında, bir hikâyeyi belirli alt başlıklar altında, psikoloji bilimi ve her bir aile bireyinin kendi ailevi rolleri dahilinde anlayabileceği sade bir dille ele alıyor. Bunu yaparken kültürümüzdeki aile yapı taşlarını, güncel psikoloji ekollerinden kopmasan ve yeni bir bakış açısı ile yaklaşıyor…

(Prof. Dr. Nevzat Tarhan)

HZ. MEVLANA İLE AİLE TERAPİSİ

Bu zamana dek çeşitli derlemelerle açıklanmaya çalışılan Mesnevi hikayeleri, bu kitapta Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından, aile ferletinin rol model alabileceği mübarek isimler üzerinden inceleniyor ve bu kadim davranış modelleri günümüz psikoloji ekolleri çerçevesinde masaya yatırılıyor. Böylece okura, geçmişle gelecek arasında kurduğu bağlantının, nasıl bir örneklik teşkil ettiği hatırlatılmaya çalışılıyor.

Prof. Dr. Tarhan, Mesnevî Terapi’de, Hz. Mevlana’nın asırlar aşan bilgeliğini, modern psikolojide kabul gören anlayışla bağdaştırarak insanın anlam arayışında kendi iç hakikatini görmesini vurguluyor. Hz. Mevlana ve Aile Terapisi’nde ise, bu kez aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini Mesnevî hikâyeleri ışığında değerlendiriyor.

Hikâyelerden çıktığı yolda, eşler arası ilişkide benzerlik ve farklılıkların, ebeveynlerin çocukları ile olan iletişimlerinin nasıl gelişmesi gerektiğine özellikle değiniyor. Hikâyelerden çıkardığı şifa sonuçlarla modern psikolojinin öğretilerini bağdaştırarak hem eşlere hem de ebeveynlere bir manevi gelişim haritası çıkarıyor.

Hz. Mevlana ile Aile Terapisi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Timaş Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

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