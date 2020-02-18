Profesörün Adanalı eşi hırsızı etkisiz hale getirdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği esnada içeride bir kişinin olduğunu gördü.

Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi. Ünlü profesör, diğer yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

PROFESÖRÜN EŞİ HIRSIZI TUTTUĞU GİBİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Bu sırada evden dışarıya çıkan Nuriye Fındıkoğlu ise cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak, polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Suriyeli Muhammed Y.'yi (24) gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve 4 adete cep telefonu ele geçirilen şüpheli Muhammed Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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ÜSTÜNDEN BİNLERCE LİRALIK MALZEME ÇIKTI

Şüphelinin çantasından ise dizüstü bilgisayar, 2 adet navigasyon cihazı, 3 powerbank, 3 flaş bellek, dürbün, hoparlör, 2 anahtar, 2 otomatik kapı aç-kapa anahtarı çıktı.

"ŞÜPHELİYİ CİPİN İÇİNDEN EŞİM ÇIKARTTI"

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek için hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. 'Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız' diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı." ifadelerini kullandı.