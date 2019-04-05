Progress MS 11 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

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İnegöl'e iki kadın muhtar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ilk yaşandı. Merkezde Cuma Mahallesi Muhtarı Hülya Bulum olurken, İnegöl’ün kırsal mahallesi olan Bilalköy’ün muhtarı da Ayşe Günhan muhtar oldu.