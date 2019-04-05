Progress MS 11 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, kapsülün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 17.00’de başarıyla fırlatıldığı ve 3,5 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacağı bildirildi.
YAKIT VE GIDA TAŞIYOR
Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 ton ağırlıktaki yakıt, gıda malzemeleri, su ve diğer kargoları götürecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, Oleg Konenko'nun yanı sıra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague, Christina Koch, Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques bulunuyor.
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