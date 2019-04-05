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Progress MS 11 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Progress MS 11 kargo kapsülü, başarıyla uzaya fırlatıldı. Kapsülün ilk hedefi ise Uluslararası Uzay İstasyonu olacak.

AA | 05.04.2019 - 09:01..
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Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, kapsülün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 17.00’de başarıyla fırlatıldığı ve 3,5 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacağı bildirildi.

uzay

YAKIT VE GIDA TAŞIYOR

Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 ton ağırlıktaki yakıt, gıda malzemeleri, su ve diğer kargoları götürecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, Oleg Konenko'nun yanı sıra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague, Christina Koch, Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques bulunuyor.

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