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Progress MS 12 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Progress MS 12 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.

AA & Ensonhaber | 01.08.2019 - 10:46..
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere yiyecek ve yakıt taşıyan Progress MS 12 kargo kapsülü, dün TSİ 15.10'da Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Soyuz-2.1a roketiyle fırlatılan kargo kapsülü, 3 saat 19 dakika süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Roketin kargo kapsülünü yörüngeye yerleştirmesi ise yaklaşık 9 dakika sürdü.

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REKOR KIRDI

Geçtiğimiz nisan ayında fırlatılan kargo kapsülünün 3 saat 21 dakikalık varış süresini geride bırakan Progress MS 12, 3 saat 19 dakikalık yeni bir rekora da imza atmış oldu.

2 BUÇUK TON YÜK TAŞIDI

Bilimsel ekipman, yaşam destek sistemi parçaları, yiyecek, giysi, tıbbi malzeme ve kişisel eşyalar dahil olmak üzere yaklaşık 2 ton 500 kilogramlık bir yük taşıyan kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlara başarılı bir şekilde ulaştırıldı.

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Dün akşam saatlerinde istasyona ulaşan MS-12 kargo kapsülünün, aralık ayına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması bekleniyor.

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