Progress MS 12 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere yiyecek ve yakıt taşıyan Progress MS 12 kargo kapsülü, dün TSİ 15.10'da Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Soyuz-2.1a roketiyle fırlatılan kargo kapsülü, 3 saat 19 dakika süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Roketin kargo kapsülünü yörüngeye yerleştirmesi ise yaklaşık 9 dakika sürdü.





REKOR KIRDI

Geçtiğimiz nisan ayında fırlatılan kargo kapsülünün 3 saat 21 dakikalık varış süresini geride bırakan Progress MS 12, 3 saat 19 dakikalık yeni bir rekora da imza atmış oldu.

2 BUÇUK TON YÜK TAŞIDI

Bilimsel ekipman, yaşam destek sistemi parçaları, yiyecek, giysi, tıbbi malzeme ve kişisel eşyalar dahil olmak üzere yaklaşık 2 ton 500 kilogramlık bir yük taşıyan kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlara başarılı bir şekilde ulaştırıldı.

Dün akşam saatlerinde istasyona ulaşan MS-12 kargo kapsülünün, aralık ayına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması bekleniyor.

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