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Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Progress MS-14 kargo kapsülü, bu sabah 04.51'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

AA |
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Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

Şu anda uzay istasyonundaki astronotlara yakıt, gıda malzemeleri ve diğer kargoları götüren Progress MS-14 kapsülü, TSİ 04.51'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

KARGO İSTASYONA ULAŞTI

Söz konusu kargo kapsülü,  fırlatılmasının üzerinden 3 saat 20 dakika geçtikten sonra hedefine ulaştı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde kenetlendi.

ps

GÖREVİ BİTEN EKİP DÜNYA'YA İNMİŞTİ

Eylül 2019'dan bu yana istasyonda görev yapan kozmonot Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan, 17 Nisan'da başarılı bir şekilde Dünya'ya inmişti.

Instagram: @eshteknoloji

Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

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