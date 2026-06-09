Proje devleşti! Denize 167 tesis kurdular, her gün 3 milyon ton süzüyorlar

Çin, su güvenliğini artırmak amacıyla deniz suyunun tuzdan arındırılması alanındaki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

Ülkenin kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 167 desalinasyon tesisi, her gün yaklaşık 3,1 milyon ton deniz suyunu tatlı suya dönüştürme kapasitesine sahip.

Projeler; Liaoning, Tianjin, Hebei, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Guangdong ve Hainan gibi kıyı bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Elde edilen tatlı su, hem içme suyu ihtiyacının karşılanmasında hem de sanayi tesislerinde kullanılıyor.

Özellikle geleneksel su kaynaklarının yetersiz kaldığı kıyı bölgelerinde desalinasyon tesisleri stratejik önem taşıyor.

Deniz madeni

Çin ayrıca deniz suyundan lityum, uranyum ve döteryum gibi stratejik minerallerin elde edilmesine yönelik araştırmalar da yürütüyor.

Ülke, deniz kaynaklarını yalnızca su üretimi için değil, geleceğin kritik hammaddeleri açısından da değerlendirmeyi hedefliyor.

Çin, önümüzdeki yıllarda deniz suyundan tatlı su üretim kapasitesini daha da artırmayı planlıyor.