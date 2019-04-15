Prompter nedir

Prompter haber sunucusu veya konuşmacısının ekran karşısında teklememesini ve akıcı konuşmasını sağlayan elektronik bir cihazdır.

Prompter yabancı kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı elektronik suflör olarak bilinmektedir.

HABER AKIŞINI SAĞLAR

Yayın sırasında konuşmacı yada haber spikerinin görebileceği şekilde kamera karşısında haber akışını sağlamak ,eksiksiz haber okumayı sağlamakta, hataları kapatmakta, unutulanları gidermekte olup yinede bazı aksaklıklar yaşanarak gülünç durumlar ortaya çıka bilmektedir.





KULLANMASI SUNUCUYA BAĞLIDIR

Ulusal yayın yapan bir çok kanal bu yöntemi kullanmakla beraber, prompter yöntemini kullanmayan kanallarda mevcuttur.

Prompter kullanan konuşmacı veya haber sunucusu bu yönteme baş vurduğunda izleyiciye bakarak jest ve mimiklerini ayarlayarak konuşmalı aksi taktirde izleyici sürekli promptere bakarak konuştuğunu belli ederse izleyici izlemez.