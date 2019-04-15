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Prompter nedir

Prompter, kamere önüne yazıların büyük harflerle yazılarak, haber sunan ya da konuşmayı yapan kişinin daha rahat okumasını sağlar.

  1. Haberler
  2. İpucu
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Prompter haber sunucusu veya konuşmacısının ekran karşısında teklememesini ve akıcı konuşmasını sağlayan elektronik bir cihazdır.

Prompter yabancı kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı elektronik suflör olarak bilinmektedir.

HABER AKIŞINI SAĞLAR

Yayın sırasında konuşmacı yada haber spikerinin görebileceği şekilde kamera karşısında haber akışını sağlamak ,eksiksiz haber okumayı sağlamakta, hataları kapatmakta, unutulanları gidermekte olup yinede bazı aksaklıklar yaşanarak gülünç durumlar ortaya çıka bilmektedir.

Prompter nedir

KULLANMASI SUNUCUYA BAĞLIDIR

Ulusal yayın yapan bir çok kanal bu yöntemi kullanmakla beraber, prompter yöntemini kullanmayan kanallarda mevcuttur.

Prompter kullanan konuşmacı veya haber sunucusu bu yönteme baş vurduğunda izleyiciye bakarak jest ve mimiklerini ayarlayarak konuşmalı aksi taktirde izleyici sürekli promptere bakarak konuştuğunu belli ederse izleyici izlemez.

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