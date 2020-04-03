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Propolis nedir

Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları tamamen antioksidan özelliğe sahip olan arı ürünüdür.

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Propolis nedir

Salgın nedeniyle insanlar, kendilerini korumak amacıyla doğal ürünler tüketmeye özen gösteriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, soluğu aktarlarda alıyor…

Propolis nedirPROPOLİS

Her canlı yaşamı boyunca bir amaca hizmet eder. Arılar da neslinin devamını sağlamak için bitkilerden elde ettiği reçinelerle hayata tutunmaya çalışır.

Bu reçineleri yuvalarına taşıyarak yavru arıları enfekte olmaktan kurtarır ve tüm arıları korumak için kovan duvarlarını propolisle sıvar.

Propolisin bileşiminde yüzde 45 reçine, yüzde 30 balmumu, fenolik bileşikler, yüzde 5 mineral ve vitaminler bulunur.

Propolis nedir

PROPOLİSİN KULLANIMI

İnsanlar doğadan elde edilen her ürünü ham haliyle tüketemez. Bu ürünlerden biri de propolistir.

Pişirerek veya ayrıştırarak kullanıma sunulur.

Çünkü propolisin içerdiği balmumu bağırsaklarımıza yapışabilir ve bu nedenle virüsün tutunmasına sebep olur.

Propoliste bulunan en önemli bileşik grubu olarak antioksidan özelliği taşıyan flavonoidler görülmektedir.

Propolis nedir

Flavonoidler fotosentez yapan hücrelerde bulunduğu için insanlar, propolis ile bundan faydalanmış oluyor.

Suda çözünür propolisi içeceklerimize koyarak tüketebiliriz. Çözünmeyen propolisi ise bal yoğurt veya ekmeğe damlatarak tüketebiliriz.

Damla halinde de kullanılabilir.

Propolis nedir

PROPOLİS FAYDALARI

Antioksidan özelliğiyle bilinen propolis, virüs ve bakterileri yok ederek vücudu hastalıklara karşı korur.

Bağışıklığı güçlendirir ve hasta olma durumunu en aza indirir.

Damla halinde propolisler yağ yakımına yardımcı olur.

Propolis nedir

Ağızda çıkan yaralar, bağırsak problemleri, mide hastalıkları ve uçuklarda kullanılabilir.

Cildin yenilenmesini ve sağlıklı görünmesini sağlar. Kansere karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalarda görülmüştür.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Propolis nedir

ZARARLARI

Alerjik bir bünyeye sahip değilseniz bu ürünü kullanabilirsiniz.

Hamilelik durumlarında bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.

Propolis nedir

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