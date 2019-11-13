Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarından sonra bu kez Protestan Kilisesi'ndeki skandal ortaya çıktı.

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalının patladığı 2010 yılından sonra benzer şüphelerle gözlerin çevrildiği Protestan Kilisesi, senelerce sessizliğini koruduktan sonra geçen sonbaharda başlattığı kurum içi değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı.

770 KİŞİ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Rahip Kirsten Fehrs, geçen yıl başlatılan araştırma sonucunda kiliseye ait bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığını ve bunların bir çoğunu çocukların oluşturduğunun tespit edildiğini aktardı.

ARAŞTIRMAK İÇİN 1.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fehrs, cinsel istismarların bir kısmının kiliselerin içinde vuku bulduğunu belirterek, bu tip vakaları araştırmak amacıyla ayrılan 1.3 milyon euro ödeneğe bir milyon euro daha katkıda bulunulacağını söyledi.

KATOLİK KİLİSESİ'NDEKİ DURUM DA İÇ AÇICI DEĞİL

Almanya’da 2010’da Katolik Kilisesi'nin tarihi korolarından "Regensburger Domspatzen" ile kilisenin okulunda papaz ve öğretmenlerin 422 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu, şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Dava sürecinde 13 papaz cinsel istismar nedeniyle mahkum edilmişti. Aynı yıl açıklanan bir raporda ise 15 papazın en az 100 çocuğa şiddet uyguladığı ve istismarda bulunduğu tespit edilmişti. Augsburg bölgesinde 1946-2003 arasında meydana gelen 34 cinsel istismar vakası, Münih ve Freising bölgesinde 159 rahibin 1945 ve 2009 arasındaki 365 cinsel istismarı gün yüzüne çıkmıştı.