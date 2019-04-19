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Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki

Londra'daki Heatrow Havalimanı'nda gerçekleştirilen iklim değişikliği protestosunda polise, göstericilere tam güç kullanımı talimatı verildi.

İHA | 19.04.2019 - 17:03..
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Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki

İngiltere'de, Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) hareketi, hükümetin daha önce görülmemiş küresel bir acil durum için harekete geçmesini sağlamak amacıyla Londra'nın önemli bölgelerinde, birkaç gündür gösteriler düzenliyor.

Şiddet içermeyen birkaç sivil itaatsizlik eylemi sonrasında grup, Paskalya tatilinde hafta sonu boyunca İngiltere'nin en işlek havalimanında eylem yapmayı planladığını açıkladı.

"YAPISAL DEĞİŞİMİN FARKINDAYIZ"

Grup yaptığı açıklamada, "Tatil ve aile planları bozulacak olanlar için üzgünüz. Daha fazla ayrılığa neden olmak niyetinde değiliz. Bununla birlikte, havacılık endüstrisinin hedeflenmesi gerekiyor ve hepimiz olması gereken derin, yapısal değişimin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Çevreci grubun bu açıklamasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı, polise göstericilere karşı tam güç kullanma yetkisi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Heatrow Havalimanı, havalimanındaki işleyişi engelleyebilecek protestolara karşı yetkililerle birlikte çalıştıkları belirtildi.

Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki

Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki VİDEO

"TAM DESTEĞİMİ VERİYORUM"

Met Komiseri Cressida Dick'in brifinginden sonra İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Yasaların dışına çıkan protestocuları kınıyorum. Günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışan milyonlarca insanı sefalete sürükleme hakları yok. Kanunsuz davranışlara müsamaha gösterilmez. Polisin sağlam bir duruş sergilemesini ve yasanın bütün gücünü kullanmasını bekliyorum. Buna tam desteğimi veriyorum." dedi.

Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki


600'DEN FAZLA GÖZALTI

Londra'nın birçok işlek cadde ve sokaklarını kapatan gruba, polis müdahale etse de çevreci kampanya düzenleyen grup dağıtılamıyor. Polis müdahalesiyle, bugüne kadar 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki

Protestolara karşı İngiliz polisine tam yetki


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