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Protestoların devam ettiği Irak'ta meclis toplanamadı

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği şehirde protesto gösterileri düzenlenmesine neden oluyor. Protestoların meydana gelmesiyle meclisteki toplantı için yeterli oturum sağlanamadı.

AA | 26.10.2019 - 15:20..
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Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde protestolar, hayatı durdurma noktasına getirdi.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolar birkaç gündür sürüyor.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, 329 sandalyeli mecliste milletvekillerinin büyük bölümü oturum için hazır bulunmadı.

Protestoların devam ettiği Irak'ta meclis toplanamadı

OTURUM GERÇEKLEŞEMEDİ

Yeterli sayıya ulaşılamadığı için protestoların görüşülmesi planlanan oturum gerçekleştirilemedi.

Protestoların devam ettiği Irak'ta meclis toplanamadı

MİLLETVEKİLLERİ BAĞDAT'I TERK ETTİ

Iraklı milletvekillerinin çoğunun protestolara karşı başkenti terk ettiği ifade ediliyor. Bunların bir bölümünün Erbil’e gittiği, bir kısmının da ülke dışına çıktığı iddia ediliyor.

Protestoların devam ettiği Irak'ta meclis toplanamadı

SERT MÜDAHALE VAR

Milletvekillerinin büyük bölümü hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de ikamet ediyor. Protestocular da, dünden beri Yeşil Bölge’ye girmeye çalışıyor ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Protestoların devam ettiği Irak'ta meclis toplanamadı

Protestoların devam ettiği Irak'ta meclis toplanamadı

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