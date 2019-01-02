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Protez ellere dokunma ve ağrı hissi veren e-deri geliştirildi

Mühendisler, el protezine dokunma ve ağrı hissi vermeye yarayan e-deriler üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 15:24..
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Bir mühendislik ekibi, protez ellerin parmak ucuna gerçek bir dokunma ve ağrı hissi veren e-deriler geliştirdi. Sinir uçlarına benzeyen bir yapıdan oluşturulmuş olan e-deriler, uyaranları algılayarak ve dürtüleri sinirlere geri ileterek ağrı hissi verebiliyor. Yeni geliştirilen e-deriler, ağrı hissini verirken elektriksel bir akımı kullanıyor.

DOKUNMA VE AĞRIYI HİSSEDİYOR

Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Nitish Thakor: ''İlk defa bir protez insan eli gibi sinirsel bir algı sağlayaiblir.'' diye konuştu. Bu e-deriler, modern protez tasarımlarına daha insani bir dokunuş getirmek, özellikle ağrı hissetme yeteneğini de dahil etmek açısından kritik öneme sahip.

Ekip, insan sinir sisteminin dokunma ve ağrı reseptörlerini taklit eden bir "nöromorfik model" yarattı ve e-derilerin, ciltteki reseptörler gibi elektronik olarak duyumları kodlamasını sağladı. Mühendisler, bu e-deri teknolojisinin robotik sistemleri daha insana benzer yapmak için kullanılabileceğini, ayrıca astronot eldivenlerini ve uzay giysilerini genişletmek veya uzatmak için de uygulanabileceğini açıkladı.

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