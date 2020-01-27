taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9491
Euro
6.5578
Altın
1581.22
Borsa
121461.65
Gram Altın
301.933
Bitcoin
51105.62

Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğunu belirleyerek, paylaşımlarını incelemeye aldı.

İHA | 27.01.2020 - 12:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medyada  provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

50 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda, 50 şüphelinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK’nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK’nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü belirtildi.

Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Karaköprü ilçesinde seyir halinde ilerleyen askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 asker, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı
Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Dilara Korkut, "Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı." dedi.
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.
PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve yaşam malzemeleri, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

303
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

141
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

240
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

47
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

20
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

89
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir