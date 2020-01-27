Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

50 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda, 50 şüphelinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK’nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK’nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü belirtildi.

PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.