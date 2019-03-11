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PS4 Remote Play özelliği iOS platformuna geldi

Sony, PS4 Remote Play özelliğinin iPhone ve iPad için kullanılabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 09:46..
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Sony'nin Playstation sahipleri için özel olarak geliştirdiği 'Remote Play' özelliği, oyunları farklı cihazlardan oynamanıza izin veriyor. Sadece Sony Xperia akıllı telefonlarda ve PS Vita'larda kullanılabilen bu özellik Wi-Fi bağlantısı yoluyla PS4 cihazınızdan uzakta olsanız bile farklı cihazlardan oyun oynamanızı sağlıyor.

Sony, yaptığı açıklamada 'Remote Play' hizmetinin, iPhone ve iPad için de kullanılabileceğini duyurdu.

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REMOTE PLAY ÖZELLİĞİ iOS PLATFORMUNDA NASIL KULLANILIR?

Playstation cihazınızdaki oyunları, iPhone veya iPad üzerinden oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki, bu özelliği kullanabilmek için PS4 cihazınızın da açık olması gerekiyor.

PS4 cihazınızı açtıktan sonra Sony'nin resmi 'Remote Play' uygulamasını aşağıdan indirip, telefonunuza kurun. Ardından telefonunuzu, PS4 cihazına bağlamak için PlayStation Network hesabınızla oturum açın. Ardından hesabınızdaki oyunları iPhone veya iPad üzerinden dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

 

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