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Psoriasis nedir

Psoriasis, halk arasında 'sedef' adıyla bilinen bir cilt hastalığıdır.

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Psoriasis nedir

Kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalık olan psoriasis, tüm dünyada yaklaşık yüzde 1-3 oranında görülür.

Genellikle otuzlu yaşlarda başlayan hastalığın, doğumdan itibaren görüldüğü bireyler de vardır. Hastalığa rastlanan vakaların yüzde 30'unda ise aile öyküsü vardır.

Psoriasis yani sedef hastalığında, derideki hücreler tarafından antijenler oluşturulur. Bu antijenler bağışıklık sistemini aktive eder. Oluşan hücreler tekrar deriye döner ve deride hücre çoğalması ile buna bağlı sedef hastalığına özgü plakların oluşumuna sebep olur.

Psoriasis hastalığı, vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği bir hastalıktır.

Psoriasis nedir

PSORİASİS HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastalığın tedavisine karar verilirken hastanın da bu noktada karara ortak edilmesi gerekir. Tedavi kronik olduğu için hastanın tedaviye uyumu oldukça büyük bir önem teşkil eder.

Vücudun belli bir bölgesine lokalize bulunan vakalarda tedavi amaçlı uygun deri kremleri kullanılır. Sıklıkla içinde kortizon bulunan kremler önerilir. Deriyi nemli tutmak adına da hastaları bazı kremler verilir.

Şiddetli sedef hastalığı vakalarında ise fototerapinin yanı sıra sistemik ilaçlar kullanılır. Öte yandan bu gibi vakalarda topikal kremler de tedaviye eklenir. Yine derinin nemli ve yumuşak tutulması gereklidir.

Psoriasis nedir

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