Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 liralık sosyal yardımların PTT görevlileri ve emniyet görevlileri eşliğinde verileceği duyurulmuştu.

PTT MERKEZLERİNDE YARDIM HAZIRLIKLARI

İstanbul Esenyurt'ta yardım paralarının dağıtılması için hazırlık yapan PTT merkezleri, 100 üzerinde dağıtım yapacak PTT görevlisiyle birlikte paraları ve adresleri tek tek düzenliyor.

Yaklaşık 10 bin kişiye dağıtılacak olan bin liralık yardım paraları PTT görevlisine teslim edildikten sonra bekçilerle birlikte kapı kapı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

PTT Dağıtım Merkezlerinde 'Sosyal Yardım' mesaisi