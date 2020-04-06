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PTT önlerinde kalabalık devam ediyor

Sosyal yardımların evlerde yapılacağı duyurulmasına rağmen PTT şubelerindeki yoğunluk, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

DHA |
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PTT önlerinde kalabalık devam ediyor

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık  sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi.

POLİS SOSYAL MESAFEYİ KORUDU

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri , sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi.

Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu ViDEO

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu  -1

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu  -2

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu  -3

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu  -4

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