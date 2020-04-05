PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle, pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Maske fiyatları, talep patlaması nedeniyle fahiş fiyatlarla piyasada satılırken, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması ile vatandaşlara ücretsiz maske verilecek.

HAFTADA 1 PAKET

PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden yapılacak başvurular ile haftada 1 paket (5 adet) maske ücretsiz olarak vatandaşların adreslerine teslim edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BULUNANLAR FAYDALANAMAYACAK

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlar, ücretsiz maske dağıtımından faydalanamayacak

Buraya tıklayarak ePTTAVM üzerinden maske başvurusu yapabilirsiniz.



