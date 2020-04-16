PUBG Mobile için yeni kutup modu yayınlandı

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, yeni ücretsiz içerik güncellemesi ile birlikte Kutup Modu isimli bir özelliğe kavuştu.

Oyunda bulunan karlı Vikendi haritasında oynanabilen yeni Kutup Modu, zaman zaman ortaya çıkan kar fırtınaları nedeniyle oyunculara zor anlar yaşatacak.

VÜCUT SICAKLIĞI ÖNEMLİ BİR ETKEN

Oyuncular yeni mod ile birlikte bir yandan düşmanlarıyla savaşırken, bir yandan da zorlu kış koşullarına karşı mücadele verecek. Çünkü oyunda vücut sıcaklığı yüksek tutulamazsa, karakter hasar almaya başlıyor.

Vücut sıcaklığınızı yüksek tutabilmek için ise kapalı alanda çakmakla veya ateş yakarak ısınabiliyorsunuz. Etraftan topladığınız ağaç dallarını ateşe ilave ederek, yanma süresini artırabiliyorsunuz.

Ayrıca civardaki hayvanları avlayıp etlerini pişirerek de vücut sıcaklığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Diğer yandan ısıtıcı ve sağlık paketlerini de kullanarak hayatta kalma şansınızı artırmış oluyorsunuz.

Kutup Modu içerik güncellemesi, PUBG Mobile'ın 2. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kullanıcılara sunuldu.



