PUBG'nin tahtı sallanıyor: Call of Duty Warzone yayınlandı

Call of Duty’nin bir önceki oyunu Black Ops 4'te hikaye modunun olmaması birçok oyunsever için hayal kırıklığı yaratsa da oyun yapımcıları, yeni Modern Warfare oyunuyla büyük bir başarı yakalamayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

Oyunu her geçen gün geliştiren Activision, şimdi de Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu yayınladı.

CALL OF DUTY: WARZONE NASIL İNDİRİLİR

Eğer daha önce Call of Duty: Modern Warfare oyununu daha önce satın aldıysanız, Warzone modu otomatik olarak güncelleme şeklinde oyununuza eklenecek. Bu güncelleme ise maksimum 22 GB boyutunda olacak.

Call of Duty: Modern Warfare oyununa sahip değilseniz ise Call of Duty: Warzone oyununu ücretsiz bir şekilde ayrı olarak indirebilirsiniz. PlayStation ve Xbox sahipleri, konsollarda bulunan oyun mağazalarından yeni oyunu indirebiliyor.

Oyunu bilgisayarına indirmek isteyen oyunseverlerin ise; aşağıdaki bağlantıya tıklayıp oyunun sayfasına ulaştıktan sonra, Battle.net uygulamasını bilgisayara indirip hesap oluşturması ve daha sonra oyunu indirmesi gerekiyor.

Ancak oyunun boyutu 100 GB'a kadar çıktığından, indirip yüklemek biraz zamanınızı alabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.