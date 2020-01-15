PUBG'ye 6. sezon ile birlikte gelecek yeni harita tanıtıldı

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), 5. sezonun sona ermesinin ardından birçok yeni özellik ve içerikle oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yakında başlayacak 6.sezonun tanıtımını yapan PUBG, karlı harita Vikendi'nin yerini alacak yeni haritası Karakin'i de resmen duyurdu.

YENİ ORTA DOĞU HARİTASI: KARAKİN

PUBG'ye gelecek olan yeni harita Karakin, yukarıdaki videodan da anlaşıldığı gibi Orta Doğu'daki bir çöl haritası olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça tehlikeli ve zorlu olacak yeni harita, tıpkı Sanhok haritasında olduğu gibi 4 kilometrekarelik bir boyuta sahip olacak.

Görsel: Karakin haritası

YENİ SİLAHLAR VE YENİ BLACKZONE

Karakin haritası, tamamen yıkılabilir bina ve mekanlardan oluşacak. Ayrıca yeni harita ile birlikte roketatarlar, C4 patlayıcılar ve dinamitler de kullanılabilir olacak. Diğer haritalardaki redzone yerine gelecek olan blackzone mekaniği ise, etkilediği alanlardaki bütün binaları yerle bir edecek.

YENİ KARAKIN HARİTASINDAN KARELER: