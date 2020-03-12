PUBG'ye 6.3 güncellemesi ile gelecek bütün yenilikler

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, geliştiriciler tarafından sık sık güncellenerek oyuna çeşitli yenilikler ekleniyor.

Şu anda oyunun test sunucularına ulaşan yeni 6.3 güncellemesi, yine birçok hata düzeltmesini ve yeniliği de beraberinde getiriyor. Gelin hep birlikte yeni güncellemenin oyunculara neler sunduğuna daha yakından bakalım.

PUBG 6.3 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Tanksavar silahı: Oyuncuların en çok merak ettiği silahlardan biri olan tanksavar, yeni güncelleme ile oyuna eklenecek. Oldukça etkili bir hasar alanına sahip yeni silah, düşmanlarınıza roket atmanızı sağlıyor. Ancak bu silahın patlama alanı çok geniş olduğundan, hedefin etrafındaki takım arkadaşlarınız da silahtan etkileniyor.

Tanksavarın özellikleri:

Karakin haritasına özel. Diğer haritalarda bulunmuyor.

Harita üzerinde çok nadir bulunuyor.

Her Yardım Paketi içerisinde bulunuyor.

Ateşlenen roketler çarpma sırasında patladığı gibi havadayken de patlayabiliyor.

Patlama, kısa bir mesafeye kadar ince duvarlar ve nesneler üzerinden çevresel hasar verebiliyor.

Yapışkan Bomba gibi Karakin’deki belirli duvarları yıkmak için kullanılabiliyor.

Roketler, patlamalar veya bir mermi tarafından vurulması durumunda, çarpışmadan önce havada patlıyor.

Tek kullanımlıktır.

Tanksavarın ateş edilmesi ile oluşan patlama alanı, silahın arkasındaki 3 metrelik alandakilere zarar veriyor.





SİLAH GÜNCELLEMELERİ

PUBG'ye gelecek olan 6.3 güncellemesi ile ayrıca oyundaki bazı silahlarda, birkaç değişiklik yapıldı. İşte tüm değişiklikler:

Tommy Gun:

Artık daha güçlü olan Tommy Gun'a kırmızı lazer görüş veya holografik görüş takılabilecek.

Kırmızı Lazer Görüşü ve Holografik Görüşü takabilmek için üst ray eklendi.

Ateş hızı 700’den 750’ye yükseltildi.

İsabet oranı artırıldı.

Uzun süre ateş ederken mermi sapma oranını düşürüldü.

Hareket halindeki isabet oranı artırıldı.

Ateş hızının artmasından dolayı, uzun süre ateş ederkenki geri tepme azaltıldı.

M249​:



Artık yardım paketlerinden çıkmayacak olan M249, Miramar ve Erangel içerisinde her yerde çıkabiliyor. Artık daha fazla eklentisi var, ancak kontrolü daha zor ve hasarı daha az.

Stok yuvası eklendi.

Tepmesini azaltmak için stok takılabilir.

Şarjör eklentisi için slot eklendi. Standart mermi kapasitesi 75’e düşürüldü.

Uzatılmış şarjör ile 150 mermi kapasitesine çıkarıldı.

Temel mermi hasarı 45’den 40’a düşürüldü.

Geri Tepmesi artırıldı.

UMP-45​

Cephanelik için daha uygun bir silah haline gelen UMP-45'in geliştirmeleri ise şu şekilde;

Temel mermi hasarı 39’dan 41’e yükseltildi.

Ateş hızı 650’den 670’e yükseltildi.

Mermi hızı 300’den 360’a yükseltildi.

Bu, mermilerin namludan ayrılma hızında bir artış anlamına gelir ve hareketli hedefleri vurmayı biraz daha kolay hale getirir.

OYNANABİLİRLİK İYİLEŞTİRMELERİ

6.3 güncellemesi, ayrıca oyundaki bazı oynanış mekaniklerini de değiştiriyor.

Yakındaki eşyaların görünürlülüğünü artırmak için vurgulama efektini geliştirildi ve nabız efekti eklendi.

Yeni nabız efekti devre dışı bırakılabilir ve Oyun ayarları altında “Öğe Yanıp Sönme Efekti” olarak listelenir.

Mavi alan için, mavi alan yakınındaki oyuncuların duyabilecekleri statik elektirik sesi eklendi.

[Ölüm Maçı] Discord ve Steam arkadaşlarınız ÖM moduna katıldığınızda, discord ve steam üzerinden bunu görebilecekler.

[Ölüm Maçı] Oyuncu raporlamak için olan kısayol tuşu, yanlışlıkla etkinleştirmeyi önlemek için ölümden sonra 1 saniye süreyle devre dışı bırakıldı.

DİĞER HATA DÜZELTMELERİ

Takım arkadaşının karakterinin, belirli durumlarda izleyicinin ekranındaki konumunun senkronize edilememesi hatası giderildi.

Harita dokusunun düşük kalitede görüntülenmesi hatası giderildi.

Mavi Alan arayüzünde görsel hatalar giderildi.

Araç dayanıklılık arayüzünün arka planıyla ilgili genel hata giderildi.

PLAYERUNKNOWN’S Trençkot kozmetik hatası giderildi.

Altın Ejder Geleneksel şapkası takarken tüm gözlük ve maskelerin kaybolması hatası giderildi.

Envanterde ve mağaza içerisinde yazıların doğru gözükmemesi hatası giderildi.

Bazı durumlarda “QBZ/AKM ile ilk 10’a gir” görevinin yapılamaması hatası giderildi.

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